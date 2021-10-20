إزالة 42 حالة تعدِ على أملاك الدولة بكفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 42 حالة تعدِ على أملاك الدولة.

ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 42 قرار إزالة منهم 40 قرار تعدِ على منافع الصرف، بإجمالي 8 أفدنة و8 قراريط، و2 قرار تعدِ أملاك دولة تابعين للوحدة المحلية لقرية إبشان على مساحة 170 مترًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.