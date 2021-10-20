الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تُطلق نوعًا جديدًا من الصواريخ البالستية بنجاح

الصواريخ الباليستية
الصواريخ الباليستية

 أجرت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بنجاح، تجربة إطلاق لنوع جديد من الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات "SLBM".
وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أكد أن كوريا الشمالية أطلقت أمس صاروخا قصير المدى يعتقد أنه صاروخ من طراز "SLBM" الذي يطلق من الغواصات بالقرب من سينبو، حيث يقع حوض بناء الغواصات الرئيسي، وهذا يمثل ثامن تجربة صاروخية كبرى معروفة لكوريا الشمالية هذا العام.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية "KCNA" أن أكاديمية علوم الدفاع الوطني أجرت تجربة إطلاق من غواصة "8.24 يونغ أونغ" حيث تم "إطلاق أول صاروخ باليستي يطلق من غواصة بنجاح قبل خمس سنوات لإظهار القوة العسكرية لكوريا الشمالية".
وفي أغسطس عام 2016، كشفت كوريا الشمالية عن إطلاقها بنجاح صاروخًا بالستيًا يطلق من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي بالقرب من سينبو، على الرغم من أن المسئولين في سول قالوا إنه لم يتضح ما إذا كان الصاروخ قد أطلق بالفعل من غواصة.
وقالت الوكالة، إن النوع الجديد من SLBM، يتضمن الكثير من تقنيات توجيه التحكم المتقدمة بما في ذلك التنقل الجانبي والتنقل بالتخطي المنزلق، سيسهم بشكل كبير في وضع التكنولوجيا الدفاعية لكوريا الشمالية في مستوى عالٍ وفي تعزيز القدرة التشغيلية تحت الماء للقوات البحرية بكوريا الشمالية .
فيما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن إطلاق هذا الصاروخ جاء وسط زخم من الأنشطة الدبلوماسية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة منذ فترة طويلة بين واشنطن وبيونج يانج، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان، مضيفة أن تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية تؤكد الحاجة الملحة للتعامل مع الدولة المنعزلة.
وجاء إطلاق الصاروخ أيضًا بعد حوالي شهر من إجراء كوريا الجنوبية تجربة إطلاق للصاروخ الباليستي الذي يطلق من الغواصات المصمم محليًا من غواصتها التي يبلغ وزنها 3,000 طن، معلنة أنها أصبحت الدولة السابعة في العالم التي تمتلك قدرة إطلاق الصواريخ البالستية من الغواصات.
وبعد أيام من إطلاق كوريا الجنوبية الصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات، قللت كوريا الشمالية من شأن السلاح الجديد باعتباره "منتجًا غير متقن" في المرحلة الأولية من التطوير، وشككت في قدرته على العمل كوسيلة فعالة للهجوم.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

كيف علقت الصحف الإنجليزية على ثنائية محمد صلاح بمرمى أتلتيكو مدريد؟

اليوم.. أكاديمية الشرطة تحتفل بتخريج دفعة جديدة

فريق أكاديمية النيل يفوز بالمركز الأول بمسابقة «هاكاثون» ويتأهل لنهائيات «تحديات ناسا»

تقسيم وظيفي جديد لـ «التموين».. وكيل دائم يشرف على 3 إدارات مركزية

ضبط صيدلانية ادعت الاعتداء عليها بسبب الحجاب فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

«أخطر من دلتا».. ظهور سلالة «AY.4.2» من كورونا بإسرائيل

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال