كوريا الشمالية تُطلق نوعًا جديدًا من الصواريخ البالستية بنجاح

أجرت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بنجاح، تجربة إطلاق لنوع جديد من الصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات "SLBM".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أكد أن كوريا الشمالية أطلقت أمس صاروخا قصير المدى يعتقد أنه صاروخ من طراز "SLBM" الذي يطلق من الغواصات بالقرب من سينبو، حيث يقع حوض بناء الغواصات الرئيسي، وهذا يمثل ثامن تجربة صاروخية كبرى معروفة لكوريا الشمالية هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية "KCNA" أن أكاديمية علوم الدفاع الوطني أجرت تجربة إطلاق من غواصة "8.24 يونغ أونغ" حيث تم "إطلاق أول صاروخ باليستي يطلق من غواصة بنجاح قبل خمس سنوات لإظهار القوة العسكرية لكوريا الشمالية".

وفي أغسطس عام 2016، كشفت كوريا الشمالية عن إطلاقها بنجاح صاروخًا بالستيًا يطلق من غواصة في المياه قبالة ساحلها الشرقي بالقرب من سينبو، على الرغم من أن المسئولين في سول قالوا إنه لم يتضح ما إذا كان الصاروخ قد أطلق بالفعل من غواصة.

وقالت الوكالة، إن النوع الجديد من SLBM، يتضمن الكثير من تقنيات توجيه التحكم المتقدمة بما في ذلك التنقل الجانبي والتنقل بالتخطي المنزلق، سيسهم بشكل كبير في وضع التكنولوجيا الدفاعية لكوريا الشمالية في مستوى عالٍ وفي تعزيز القدرة التشغيلية تحت الماء للقوات البحرية بكوريا الشمالية .

فيما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن إطلاق هذا الصاروخ جاء وسط زخم من الأنشطة الدبلوماسية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة منذ فترة طويلة بين واشنطن وبيونج يانج، حيث أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتعامل مع كوريا الشمالية في أي وقت وفي أي مكان، مضيفة أن تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية تؤكد الحاجة الملحة للتعامل مع الدولة المنعزلة.

وجاء إطلاق الصاروخ أيضًا بعد حوالي شهر من إجراء كوريا الجنوبية تجربة إطلاق للصاروخ الباليستي الذي يطلق من الغواصات المصمم محليًا من غواصتها التي يبلغ وزنها 3,000 طن، معلنة أنها أصبحت الدولة السابعة في العالم التي تمتلك قدرة إطلاق الصواريخ البالستية من الغواصات.

وبعد أيام من إطلاق كوريا الجنوبية الصواريخ البالستية التي تطلق من غواصات، قللت كوريا الشمالية من شأن السلاح الجديد باعتباره "منتجًا غير متقن" في المرحلة الأولية من التطوير، وشككت في قدرته على العمل كوسيلة فعالة للهجوم.

