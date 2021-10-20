الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: استضافة المملكة لـ«السعودية الخضراء» يؤكد دورها في الحفاظ على المناخ

المناخ
المناخ

قالت صحيفة "البلاد" السعودية، إن استضافة المملكة قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى السعودية الخضراء، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، يأتي انطلاقًا من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة ذات الصلة بالبيئة.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، تحت عنوان “حماية الكوكب” - أن المبادرتين اللتين أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاقهما ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة والإسهام بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية، وما أكد عليه بأن المملكة باعتبارها منتجًا عالميًا رائداً للنفط، تدرك نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وقيادة الحقبة الخضراء القادمة.
وأضافت الصحيفة، تعزز المبادرتان الجهود البيئية وفق رؤية 2030 لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وموجات الغبار والتصحر وانخفاض نسبة الأمطار، وتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى تعظيم دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، وتستند في جهودها لحماية البيئة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي.
 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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