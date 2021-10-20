الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 9 آلاف طن مواد كيميائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

مواد كيميائية
مواد كيميائية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 5400 لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية، و4000 كجم خامات مستوردة بدون مستندات دالة على مشروعية حيازتها داخل مصنع للمواد اللاصقة، مما يسبب خطرًا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري. 
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع بتصنيع المواد اللاصقة ببرج العرب، باستخدام المواد الكيماوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر مما يعد إضرارا بالمواطنين وممارسة الغش التجارى والتدليس.
تمت مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 27 برميلا سعة الواحد 200 لتر مواد كيماوية منتهية الصلاحية بإجمالي 5400 لتر، و160 شيكارة زنة الواحدة 25 خامات مستوردة بدون مستندات دالة على مشروعية حيازتها بإجمالي كمية 4000 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت النيابة للتحقيقات.

الداخلية تصنيع المواد الإسكندرية حجز المباحث برميل مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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