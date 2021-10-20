الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير: التطعيم ضرورى لنيل التأشيرة واللعب فى أستراليا المفتوحة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال وزير الهجرة الأسترالي، اليوم الأربعاء، إنه يجب على أي لاعب يرغب في الحصول على تأشيرة للمنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أن يحصل على جرعتين من التطعيم، لتحوم المزيد من الشكوك حول دفاع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا عن لقبه.
 

ورفض ديوكوفيتش، الذي يتطلع للانفراد بالرقم القياسي وحصد لقبه الـ21 في البطولات الأربع الكبرى، الكشف عن موقفه من التطعيم وقال إنه غير متأكد من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة.
 

وقال أليكس هوك وزير الهجرة، في توضيح لمتطلبات اللاعبين الراغبين في الحصول على التأشيرة، إنه ينبغي على اللاعبين الأجانب الحصول على التطعيم.
 

وأضاف لمحطة إذاعية محلية "ستكون في حاجة إلى نيل الجرعتين من التطعيم لزيارة أستراليا. هذا ينطبق على الجميع وليس لاعبي التنس فقط. أعني أن زائر يريد زيارة أستراليا سيحتاج إلى جرعتي لقاح".
 

وتابع "ليس لدي رسالة إلى نوفاك. لدي رسالة إلى كل شخص يرغب في زيارة أستراليا، أنه سيحتاج إلى الحصول على جرعتين من اللقاح".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.


وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

 

وزير فتوح أستراليا تطعيم التأشيرة التطعيم اللعب تأشيرة المفتوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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