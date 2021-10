عرض «مولود فى الرابع من يوليو» ضمن فعاليات قصر السينما.. الليلة

10/20/2021 2:59:42 AM

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 02:59 ص 10/20/2021 2:59:42 AM

ضمن فعاليات قصر السينما بجاردن سيتي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، يعرض في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، الفيلم الروائي الطويل Born on the Fourth of July أو "مولود في الرابع من يوليو"، للمخرج الأمريكي أوليفر ستون، وذلك في إطار برنامج نادي السينما العالمية، ويعقب العرض مناقشة مع الحضور يقدمها ويديرها الناقد السينمائي دكتور نادر الرفاعي.

وفيلم "مولود في الرابع من يوليو"، إنتاج أمريكي عام 1989، وتبلغ مدة عرضه 145 دقيقة، شارك أوليفر ستون في كتابته مع بطل الفيلم رون كوفيك، ولعب بطولة الأدوار الرئيسية في الفيلم، توم كروز في دور الجندي "رون كوفيتش"، الذي أصيب في حرب فيتنام، بإصابة أقعدته على كرسي متحرك لبقية حياته، وقد رشح توم كروز عن دوره في الفيلم، لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

وقال الناقد السينمائي روجر إيبرت عن فيلم "مولود في الرابع من يوليو": إن هذا الفيلم بمثابة اعتذار من مخرجه أوليفر ستون لفيتنام وشعبها، الذي حارب هناك، ورون كوفيك الذي شلت حركته أثناء حرب فيتنام، الاثنان كانوا وطنيين متحمسين وحريصيين على تلبية نداء وطنهم، وعندما عادوا لوطنهم عانوا من الإلم والإساءة التي أتتهم من الحركة المناهضة للحرب، ويقول أيضًا إن هذا الفيلم يحتوي على الكثير من الألم وإراقة الدم والمعاناة في المنزل وساحات القتال وأجنحة المستشفى، والفيلم ينطلق من نواة فلسفية: أنه ليس فيلم عن المعركة أو الجروح أو الشفاء، ولكنه فيلم عن أمريكي يغير وجهة نظره عن الحرب".



يتناول فيلم "مولود في الرابع من يوليو"، السيرة الذاتية للجندي الأمريكي "رون كوفيك"، وهو جندي أمريكي يتعرض لحادث مأساوي في فيتنام يتسبب في شلله، وبعدما مضى في طريق ملييء بالأوهام أوصله في النهاية إلى حالة من إدمان الخمر، يتمكن من قلب حياته ويصبح واحدًاً من أهم ناشطي السلام.

ويعد المخرج الأمريكي "أوليفر ستون"، من أكثر المخرجين الأمريكيين إنتقادًا للسياسات الأمريكية الخارجية، تجاه شعوب العالم، وله في هذا الصدد العديد من الأفلام السينمائية الوثائقية والروائية الطويلة التي عبر فيها عن أفكاره ومعارضته للسياسة الأمريكية، نذكر من بينها أفلام: التاريخ غير المروي للولايات المتحدة ــ ملفات سنودن ــ بلاتون ــ حوارات بوتين. والذي حصل عنه علي جائزة الجمهور في مهرجان سراييفو للسينما، كما حصل ستون أيضًا على جائزة قلب سراييفو الخاصة عن إسهاماته فى فن السينما، وحصل على جائزة الأوسكار ثلاث مرات، جائزتين للإخراج وجائزة للسيناريو.