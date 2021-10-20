طائرة تلقى مياه الصرف الصحى على بريطانى جالس بحديقته

تعرض أحد سكان مدينة وندسور البريطانية لحادث مؤسف بعد أن أفرغت طائرة مياه الصرف الصحي الخاص بمرحاضها فوق حديقته، ما تسبب في "تغطيته بشكل كامل" بفضلات بشرية.

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن كارين ديفيز، وهي عضو في منتدى للطيران بوندسور، قولها يوم الثلاثاء "لقد شعرت بالرعب عند سماعي بالحادث"، مضيفة أن مياه الصرف الصحي غطت بالكامل الرجل سيء الحظ وحديقته والمظلات الموجود داخل الحديقة.

ولم تكشف ديفيز عن اسم شركة الطيران التي تسببت في الحادث، غير أنها قالت إنها "تقع على مسافة طويلة جدا من هنا".

وأثار الحادث استغراب أعضاء منتدى الطيران، فعادة ما تخزن مراحيض الطائرات مياه الصرف الصحي في خزانات خاصة، ثم يتم التخلص من محتوياتها بمجرد هبوط الطائرة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، أن بريطانيا سجلت 49156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و45 وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كانت بريطانيا قد سجلت أمس 45140 إصابة بفيروس كورونا المستجد و57 وفاة بالمرض.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.