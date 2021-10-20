محافظ أسوان: فوز قرية الجعافرة بدراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومى

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن فوز قرية الجعافرة بمركز دراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومي من بين ٢٦ قرية.

كما فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمركز الثاني من بين ١٦٢ مركزًا ومدينة على مستوى الجمهورية تقدموا للحصول على جائزة التميز الحكومي لعام 2021 في مجالات التميز الفردي والقيادي والابتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي المُقام بقصر القبة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي قام بتسليم الجوائز للفائزين مساء اليوم ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من الوزراء والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة.

وقد وجه محافظ أسوان الشكر للرئيس السيسي على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم للاستفادة من أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأشار إلى إصرار المحافظة على تطبيق التحول الرقمي في جميع المعاملات والإدارات والهيئات الحكومية، بجانب تغيير وتطوير شامل في الفكر من خلال تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة مما يساهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال للحصول علي رضاء المواطنين ويُلبي تطلعاتهم.