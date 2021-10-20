الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: فوز قرية الجعافرة بدراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومى

جائزة التميز الحكومي
جائزة التميز الحكومي

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن فوز قرية الجعافرة بمركز دراو بجائزة المركز الأول للتميز الحكومي من بين ٢٦ قرية. 

كما فازت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالمركز الثاني من بين ١٦٢ مركزًا ومدينة على مستوى الجمهورية تقدموا للحصول على جائزة التميز الحكومي لعام 2021 في مجالات التميز الفردي والقيادي والابتكار والإبداع المؤسسي، وكذا المؤسسات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية. 

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي  المُقام بقصر القبة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، والذي قام بتسليم الجوائز للفائزين مساء اليوم ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومحمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من الوزراء والمحافظين، والسفراء، وممثلي المجالس النيابية، والمسئولين، والشخصيات العامة. 

وقد وجه محافظ أسوان الشكر للرئيس السيسي على رعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يعكس حرص الدولة المصرية والحكومة على إرساء روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم للاستفادة من أفكارهم الإبداعية، وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع. 

وأشار إلى إصرار المحافظة على تطبيق التحول الرقمي في جميع المعاملات والإدارات والهيئات الحكومية، بجانب تغيير وتطوير شامل في الفكر من خلال تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة مما يساهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال للحصول علي رضاء المواطنين ويُلبي تطلعاتهم.

أسوان الحكومة رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي المركز الأول محافظ أسوان على مستوى الجمهورية الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

الباز: «مهرجان الجونة فيه كل حاجة إلا السينما.. والفستان بيقصر كل سنة»

واشنطن تطالب بيونج يانج بالامتناع عن الاستفزازات والدخول فى الحوار

«الداخلية» تكشف ملابسات القبض على سارق هاتف مراسل أحد المواقع

ضبط صيدلانية ادعت الاعتداء عليها بسبب الحجاب فى الشرقية

عروض فنية على كورنيش أسوان احتفالا بالمولد النبوى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة