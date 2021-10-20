بلينكن يستهل أولى جولاته بأمريكا اللاتينية بزيارة الإكوادور وكولومبيا

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أول جولة له في أمريكا اللاتينية لتقديم الدعم إلى الدول التي تعتبرها واشنطن مثالا للديموقراطية ، وذلك على خلفية تجدد التوتر مع فنزويلا.



ويستهل أنتوني بلينكين جولته بزيارة الإكوادور ليغادرها إلى كولومبيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيسين اليمينيين جييرمو لاسو وإيفان دوكي على التوالي.



وقال بريان نيكولز كبير الدبلوماسيين الأمريكيين المكلف بشؤون أمريكا اللاتينية - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - إن وزير الخارجية الأمريكي "سيظهر كيف تمكنت دول مثل الإكوادور وكولومبيا من الاعتماد على قيمها والتزاماتها الديمقراطية لصالح شعوبها".



كما سيجتمع بلينكين مع منظّمات حقوق الإنسان لمناقشة موضوعين رئيسيين بالنسبة لإدارة جو بايدن، هما المناخ والهجرة.



ومن المتوقع أن يناقش بلينكين المزيد من أهداف سياسة الهجرة المستندة إلى اعتبارات إنسانية في بوجوتا مع المسؤولين في المنطقة، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستمنح 105 ملايين دولار للشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي كجزء من التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ببناء اقتصاد للطاقة النظيفة وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية خلال 2050.

وأضاف البيان، أن الـ105 ملايين دولار ستدعم مشروعات تتراوح من تكنولوجيا الطاقة والزراعة المستدامة إلى مراقبة الغلاف الجوي وإزالة الكربون، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة التي تلقت في السابق منحًا من وزارة الطاقة للبحث والتطوير حققت مبيعات تزيد على 1.7 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية ساعدت مؤخرًا في دعم تطوير تقنيات جديدة يمكنها قياس التفاعلات الكيميائية النانوية، وأتمتة الاتصال البصري في مراكز البيانات المتقدمة، وقياس الهباء الجوي لأبحاث المناخ.