الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين

نتيجة الكشف الطبى
نتيجة الكشف الطبى للمعاقين

تصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين محركات البحث الإلكتروني خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع انطلاق صدور المرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة، وذلك لإثبات الإعاقة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتيح الموقع الرسمي في وزارة التضامن الإجتماعي الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والإجراءات التي تلزم لهم للحصول على السيارات المخصصة لهم التي يتم إعفاءها من الضرائب والجمارك وذلك عبر النظام الإلكتروني.

ويأتي التفعيل لخدمة الاستعلام الإلكتروني تزامنًا مع الانتشار لفيروس كورونا واتجاه المواطنين إلى العزل المنزلي خوفًا من انتشار الفيروس والإصابة به.

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

 

ويتاح لذوي الاحتياجات الخاصة أن يستعلموا عن نتيجة الكشف الطبي للسيارة وموقف الطلبات لهم التي تم إرسالها لاستلام سياراتهم عبر موقع المجالس الطبية المتخصص الذي يتبع وزارة الصحة والسكان المصرية لكي يتم حصولهم على سياراتهم المعفاة من جميع الضرائب والجمارك، والتي تخصص لحالتهم المرضية عبر الفترة من بين الساعة الواحدة ظهرًا للساعة السادسة مساءً، وذلك باتباع عدد من الخطوات الهامة وهي كالتالي:

(١) تسجيل المستخدم على الموقع  للمجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط التالي: «http://www.smcegy.com/site/car/».
 

(٢) اختيار أيقونة الأصحاب للاحتياجات الخاصة من خلال الموقع الرسمي، ثم قم بالضغط على كلمة "إجراءات السيارة".

(٣) كتابة البيانات الخاصة للمتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة كاملة وصحيحة، وذلك في الأماكن المخصصة لكل منها.

(٤) تحديد مكتب "الشئون الاجتماعية" المقيد به صاحب الطلب.

 

شروط حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على سيارات المعاقين

 

قامت وزاره التضامن الاجتماعي بتحديد شروط الحصول على سيارات المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تتمثل في الأتي:

(١) أن لا يقل السن للمتقدم عن 18 عامًا.

(٢) سريان البطاقة "الرقم القومي" الخاصة به.

(٣) لابد أن تكون الإعاقة متناسبة مع قواعد قيادة السيارات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين رابط الاستعلام نتيجة الكشف الطبي محركات البحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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