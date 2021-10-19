الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز: مشكلة فيلم ريش تنتهى بتقديم الزوجة طلبًا لـ«تكافل وكرامة»

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فيلم "ريش" هو إنتاج مشترك، حاصل على تمويل من فرنسا، وهذا الشكل من الإنتاج موجود، والفيلم في مجمله بسيط.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الفيلم يضم مواطنين عاديين، لم يمثلوا من قبل، وفكرة الفيلم فيها فانتازيا، وموضوعها رجل وسيدة "غلابة"، ولديهما أطفال، وعندما جاءا بساحر إلى المنزل حوّل الأب إلى "فرخة" ولم يستطع أن يعود مرة أخرى، فاضطرت السيدة إلى الخروج للعمل للإنفاق على أولادها.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الباز: «مهرجان الجونة فيه كل حاجة إلا السينما.. والفستان بيقصر كل سنة»

أول تعليق من وزير التعليم على صورة «طالبة السرطان» فى الإسماعيلية

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

تفاصيل مثيرة فى ذبح عروس بعد 3 أيام من زفافها بالدقهلية

«شديد البرودة ليلًا».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى