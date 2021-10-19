محمد الباز: مشكلة فيلم ريش تنتهى بتقديم الزوجة طلبًا لـ«تكافل وكرامة»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن فيلم "ريش" هو إنتاج مشترك، حاصل على تمويل من فرنسا، وهذا الشكل من الإنتاج موجود، والفيلم في مجمله بسيط.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الفيلم يضم مواطنين عاديين، لم يمثلوا من قبل، وفكرة الفيلم فيها فانتازيا، وموضوعها رجل وسيدة "غلابة"، ولديهما أطفال، وعندما جاءا بساحر إلى المنزل حوّل الأب إلى "فرخة" ولم يستطع أن يعود مرة أخرى، فاضطرت السيدة إلى الخروج للعمل للإنفاق على أولادها.