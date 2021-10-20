الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهرى والسفير السعودى يشاركان فى إطلاق فيلم وثائقى بنقابة التشكيليين

الأزهري والسفير السعودي
الأزهري والسفير السعودي

شارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وإطلاق فيلم "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" بنقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية.

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وفي بداية كلمته رحب الدكتور أسامة الأزهري بسفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، مقدمًا خالص التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية ملكًا وولي عهد وحكومة وشعبًا مضيفًا: "عاطر الإجلال للبقعتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ونسأل الله أن يديم الود بين البلدين العظيمين والقيادتين الحكيمتين".

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وقال: يشرفني أن أقدم هذه الكلمات في مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الحفل الكريم بإطلاق فيلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويأتي هذا العمل الثالث في سلسلة أفلام وثائقية التي ترصد المعالم العظمى عند المسلمين، فكان الفيلم الأول بعنوان "السلام عليك يا رسول الله" بتعليق صوتي لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية السابق،  ثم جاء الفيلم الثاني عن المسجد النبوي بإلقاء صوتي للفنان محمود ياسين رحمه الله، ثم الفيلم الثالث "المدينة خير لهم" بأداء وتعليق صوتي من الفقير ليرصد عددًا مما يقرب من 30 معلمًا من معالم المدينة النبوية المكرمة مما يزيد المسلمين تعلقًا وصبابة وطربًا وأنسا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولي الشرف أن ألقيت الأداء الصوتي ليكون تسجيلا لاسم الفقير في سجل الخلود بخدمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء الفيلم ليمثل تضافرا من الهمم الكريمة والقلوب النقية ولعدد من القامات التي اجتمعت وتضافرت على خدمة مقام النبي الأكرم، وإن يكن من همة تستحق الإشادة فهي من الصديق مجدي إمام مخرج العمل الذي عرفته قبل نحو 20 سنة فما عرفت فيه إلا محبًا صادقًا وصاحب قيمة رفيعة في خدمة المصطفى عليه الصلاة والسلام ونذر ما تبقى من عمره لخدمة الجناب النبوي المعظم.

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وأوضح الأزهري أن العمل استمر عدة سنوات مضت، مشيدًا بكل أصحاب المواهب الذين التقت هممهم على خدمة الجناب النبوي مقدماً الشكر لنقابة الفنانين التشكيليين على هذا الحفل.

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واختتم الدكتور أسامة الأزهري كلمته بمزيد من التقدير لتشريف سعادة السفير المملكة العربية السعودية الشقيقة أدام الله لمصر والسعودية ولأوطاننا كلها الأمان والود  وبسط الله في بلدينا مصر والسعودية والبلاد كلها بساط الأمان والعافية والسداد والبصيرة والتوفيق والحكمة والنور.

اسامة الازهري السفير السعودي يشاركان اطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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