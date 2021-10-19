«الكهرباء» تخصص 70 مليار جنيه لتطوير قرى حياة كريمة

تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أهم المبادرات الحكومية التي أطلقت خلال الأعوام الماضية نظرًا للتطوير الذي أحدثته خاصة في قطاع الكهرباء الذي بلغ حجم المشروعات التي نفذت في تطوير القرى قرابة 70 مليار جنيه؛ لتحسين الشبكات لما يقارب الـ150 مركز على مستوي الجمهورية.

ووضعت وزارة الكهرباء خطط تهدف لرفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة من خلال خطة موسعه لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، ومن المتوقع أن يصل حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات القادمة إلى نحو 78.6 مليار جنيه وتستهدف المبادرة تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركزًا، فوذكر تقرير صادر عن وزارة الكهرباء أن إجمالي ما تم إنفاقه، حتى الآن، ضمن المبادرة لتطوير شبكات الكهرباء بلغ 36 مليار جنيه.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة حريصة على أن تضاهي شبكات الكهرباء في القرى مثيلتها في المدن، على أن تكون التغذية الكهربائية من أكثر من مصدر.

أضاف حمزة، لـ«الدستور»، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقرى الريف المصري ستصل تكلفة تطوير شبكات الكهرباء فقط إلى 24 مليار جنيه، بينما قد تتخطى الميزانية 70 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء لكل قرى حياة كريمة بالمرحلة الثانية.

أشار إلى أن خلال الـ4 شهور الماضية تم ضخ 66 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، بينما خلال السنوات الماضية كانت ميزانية تدعيم شبكات الكهرباء سنويا مليار جنيه فقط، وبالتالي زادت الميزانية عشرات الأضعاف.

وكشف المهندس سامي أبو وردة، رئيس الشركة مصر العليا التي يقع في نطاق عملها محافظات «سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان» عن خطة لتطوير 37 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أضاف أبو وردة، لـ"الدستور"، أن التكلفة الإجمالية لتطوير تلك القرى في موازنة الشركة للعام المالي 2021 تبلغ 7 مليارات جنيه، إضافة إلى أن قرى نصر النوبة التي تبلغ 40 قرية وضع لها ميزانية تطوير تبلغ التكلفة الإجمالية لها 335 مليون جنيه.