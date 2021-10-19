الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء» تخصص 70 مليار جنيه لتطوير قرى حياة كريمة

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أهم المبادرات الحكومية التي أطلقت خلال الأعوام الماضية نظرًا للتطوير الذي أحدثته خاصة في قطاع الكهرباء الذي بلغ حجم المشروعات التي نفذت في تطوير القرى قرابة 70 مليار جنيه؛ لتحسين الشبكات لما يقارب الـ150 مركز على مستوي الجمهورية.

ووضعت وزارة الكهرباء خطط تهدف لرفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة من خلال خطة موسعه لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية يتم تنفيذها على 3 مراحل، ومن المتوقع أن يصل حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات القادمة إلى نحو 78.6 مليار جنيه وتستهدف المبادرة تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركزًا، فوذكر تقرير صادر عن وزارة الكهرباء أن إجمالي ما تم إنفاقه، حتى الآن، ضمن المبادرة لتطوير شبكات الكهرباء بلغ 36 مليار جنيه.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة حريصة على أن تضاهي شبكات الكهرباء في القرى مثيلتها في المدن، على أن تكون التغذية الكهربائية من أكثر من مصدر.

أضاف حمزة، لـ«الدستور»، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقرى الريف المصري ستصل تكلفة تطوير شبكات الكهرباء فقط إلى 24 مليار جنيه، بينما قد تتخطى الميزانية 70 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء لكل قرى حياة كريمة بالمرحلة الثانية.

أشار إلى أن خلال الـ4 شهور الماضية تم ضخ 66 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية، بينما خلال السنوات الماضية كانت ميزانية تدعيم شبكات الكهرباء سنويا مليار جنيه فقط، وبالتالي زادت الميزانية عشرات الأضعاف.

وكشف المهندس سامي أبو وردة، رئيس الشركة مصر العليا التي يقع في نطاق عملها محافظات «سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان» عن خطة لتطوير 37 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أضاف أبو وردة، لـ"الدستور"، أن التكلفة الإجمالية لتطوير تلك القرى في موازنة الشركة للعام المالي 2021 تبلغ 7 مليارات جنيه، إضافة إلى أن قرى نصر النوبة التي تبلغ 40 قرية وضع لها ميزانية تطوير تبلغ التكلفة الإجمالية لها 335 مليون جنيه.

حياة كريمه قطاع الكهرباء وزارة الكهرباء تطوير القرى شبكات الكهرباء الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الباز: «مهرجان الجونة فيه كل حاجة إلا السينما.. والفستان بيقصر كل سنة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

أول تعليق من وزير التعليم على صورة «طالبة السرطان» فى الإسماعيلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى دورى الأبطال

محمد الباز: مشكلة فيلم ريش تنتهى بتقديم الزوجة طلبًا لـ«تكافل وكرامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى