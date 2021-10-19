الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير تشيلى بالقاهرة يؤكد عمق وقوة العلاقات التى تربط بين مصر وبلاده

سفير تشيلي بالقاهرة
سفير تشيلي بالقاهرة

أكد سفير تشيلي بالقاهرة بابلو أراريان، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وبلاده، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يشمل مختلف المجالات.

وقال- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد ازدهارًا، كما تزداد علاقاتهما التجارية بقوة.

وشدد - خلال زيارته للإسكندرية برفقة 15 سفيرًا لدول الإيبروأمريكية، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية أشرف منير ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف لحضور افتتاح معرض صور " مدن أيبروأمريكا " - على مكانة مدينة الإسكندرية وروعة إطلالتها على البحر المتوسط وجمال آثارها ومنها قلعة قايتباي التي بنيت على بقايا فنار الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع.

وأكد أهمية أسبوع الثقافة الأيبروأمريكية الذي تحتضنه عروس البحر المتوسط في مكتبة الإسكندرية.

الإسكندرية سفير تشيلي بالقاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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