سفير مصر لدى الجزائر: الرئيس تبون سيزور القاهرة قريبًا

تطابق كبير في وجهات النظر بين البلدين

أكد أيمن مشرفة، سفير مصر لدى الجزائر، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أبلغه خلال استقباله أمس الإثنين بالرئاسة الجزائرية بزيارته إلى مصر في القريب العاجل، مذكرًا بأن أول زيارة للرئيس السيسي في الخارج كانت إلى الجزائر.

أضاف مشرفة، في تصريحات الثلاثاء، أن هناك اهتمامًا متبادلًا بين الرئيسين السيسي وتبون لتعزيز العلاقات الثنائية في ضوء مكانة مصر والجزائر على كافة الأصعدة العربية والإفريقية والدولية.

أشار إلى أن هناك تطابقًا كبيرًا في وجهات النظر بين البلدين في العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي العديد من الأزمات الدولية من بينها الملف الليبي، حيث تتطابق رؤي البلدين في ضرورة الحفاظ على السيادة الليبية وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.

أضاف أن الرئيس تبون أبدى اهتمامه بزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده، حيث إنه بالرغم من ازدياد معدلها السنوي هذا العام، إلا أنها لم ترتق بعد لقدرات وإمكانيات البلدين.

كما نوه سفير مصر لدى الجزائر إلى أن الرئيس الجزائري أكد أهمية مواصلة التنسيق "المصري - الجزائري" في مختلف القضايا باعتبارهما دولتين لهما ثقل عربي وإفريقي.