المؤبد لعاطل قتل والد زوجته وأصاب والدتها فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالمؤبد، لاتهامه بقتل والد زوجته وإصابة والدتها في مشاجرة عائلية في منطقة السلام.

ترجع أحداث الواقعة لمنتصف يوليو لعام 2019، بمشاجرة عائلية نشبت بين المتهم ويدعى «خ. م. ا- 38 سنة- عامل»، وزوجته وتدعى «س. خ- 29 سنة- ربة منزل»، لخلافات عائلية على مصروف المنزل، حيث إن الزوج اعتاد الجلوس على المقهى برفقة أصدقائه، حتى ساعات متأخرة من الليل، دون عمل أو الإنفاق على البيت، الأمر الذي تسبب في مشادة كلامية ومشاجرة بين المتهم وزوجته التي اعتادت معايرته بعدم الإنفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتهم.

وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته تطورت لمعايرة الزوجة له، بعدم قدرته على إعالة الأسرة، فصفعها على وجهها وانهال عليها بالضرب، فاستغاثت بالجيران الذين تدخلوا لمحاولة الفض بينهما إلا أن الزوج طردهم.

اتصل أحد الجيران، بعائلة الزوجة فحضر على الفور والدها يبلغ من العمر 62 سنة، موظف بالمعاش، وزوجته وتدعى «ح. خ- 52 سنة»، وسمعا صوت الزوجة تستغيث والزوج ينهال عليها بالضرب، فحاولا الدخول إلى البيت إلا أن الزوج منعهما من الدخول، فاقتحم والد الزوجة الشقة وكسر الباب، لمحاولة تخليص ابنته من تعدي زوجها عليها بالضرب، وما إن دخلا المنزل حتى فوجئا بالزوج ممسكًا بشعر زوجته بإحدى يديه وباليد الأخرى ممسكًا بسكين مطبخ مهددًا أيًا منهما إذا لم يغادرا المنزل فسيذبحها أمامهما.

فأوهمه الوالد والأم بأنهما يهمان بالمغادرة وما إن التفت المتهم لزوجته حتى باغته شقيق الزوجة الذي حضر بعدهما بركلة في يده محاولًا تخليص شقيقته إلا أن المتهم تفادى الركلة وقام بتوجيه طعنة لوالدة زوجته أصابتها في قدمها فأسقطتها أرضًا وتوجه إلى والد زوجته وانهال عليه بالطعن في الصدر والبطن فأرداه قتيلًا وسقط غارقًا وسط بركة من الدماء، وفر هاربًا.