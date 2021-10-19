«الصحة» ترصد أبرز المعلومات عن فقر الدم «الأنيميا» (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والإسكان، تفاصيل مرض فقر الدم "الأنيميا"، لافتة إلى أن المرض هو نقص فى كرات الدم الحمراء التى تحتوي على الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين لكل أجزاء الجسم.

أضافت الوزارة أن أنيميا نقص الحديد تؤدى إلى الخمول وإلى الكسل وقلة التركيز وتدهور الأداء الدراسى للطفل، لافتة إلى أن الجسم يحتاج للحديد وفيتامين b12 وحمض الفوليك لإنتاج كريات الدم الحمراء، مؤكدة أن أكثر الأمراض المنتشرة بين الأطفال بسبب سوء التغذية.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، انطلاق العمل بمبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد 2022\2021، في إطار حرص الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.