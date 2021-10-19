الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» ترصد أبرز المعلومات عن فقر الدم «الأنيميا» (إنفوجراف)

فقر الدم
فقر الدم

كشفت وزارة الصحة والإسكان، تفاصيل مرض فقر الدم "الأنيميا"، لافتة إلى أن المرض هو نقص فى كرات الدم الحمراء التى تحتوي على الهيموجلوبين الذى يحمل الأكسجين لكل أجزاء الجسم.

أضافت الوزارة أن أنيميا نقص الحديد تؤدى إلى الخمول وإلى الكسل وقلة التركيز وتدهور الأداء الدراسى للطفل، لافتة إلى أن الجسم يحتاج للحديد وفيتامين b12 وحمض الفوليك لإنتاج كريات الدم الحمراء، مؤكدة أن أكثر الأمراض المنتشرة بين الأطفال بسبب سوء التغذية.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، انطلاق العمل بمبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد 2022\2021، في إطار حرص الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

الصحة مرض فقر الدم الانيميا كريات الدم الحمراء الهيموجلوبين الأكسجين قلة التركيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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