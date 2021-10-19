رغم حصوله على اللقاح.. إصابة وزير الأمن الداخلى الأمريكى بكورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الوزير أليخاندرو مايوركاس، الذي حصل على التطعيم بكامل جرعتيه ضد فيروس كورونا، تأكدت إصابته بكوفيد-19 صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت شبكتا (سي.إن.إن) و(إن.بي.سي) نيوز عن المتحدث قوله: إن "الوزير مايوركاس ثبتت إصابته صباح اليوم بالفيروس (المسبب لمرض) كوفيد-19 بعد إجراء اختبار ضمن إجراءات روتينية قبل السفر، لا يعاني الوزير مايوركاس سوى من احتقان بسيط، حصل على التطعيم بكامل جرعتيه وسيعزل نفسه ويعمل من المنزل بحسب بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأضافت الشبكتان نقلًا عن المتحدث: أن "العمل يجري الآن على تتبع المخالطين له".