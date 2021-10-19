الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم حصوله على اللقاح.. إصابة وزير الأمن الداخلى الأمريكى بكورونا

أليخاندرو مايوركاس
أليخاندرو مايوركاس

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الوزير أليخاندرو مايوركاس، الذي حصل على التطعيم بكامل جرعتيه ضد فيروس كورونا، تأكدت إصابته بكوفيد-19 صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت شبكتا (سي.إن.إن) و(إن.بي.سي) نيوز عن المتحدث قوله: إن "الوزير مايوركاس ثبتت إصابته صباح اليوم بالفيروس (المسبب لمرض) كوفيد-19 بعد إجراء اختبار ضمن إجراءات روتينية قبل السفر، لا يعاني الوزير مايوركاس سوى من احتقان بسيط، حصل على التطعيم بكامل جرعتيه وسيعزل نفسه ويعمل من المنزل بحسب بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأضافت الشبكتان نقلًا عن المتحدث: أن "العمل يجري الآن على تتبع المخالطين له".

وزارة الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس التطعيم كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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