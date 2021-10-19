بايدن يجرى محادثات مكثفة مع الديمقراطيين لإنقاذ أجندته المحلية

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مكثفة مع جناحي حزبه الديمقراطي الثلاثاء في محاولة لإنقاذ أجندته المحلية في الكونجرس قبل نفاد الوقت.

بعد أسابيع من الجمود في المفاوضات بين الجناحين اليساري والأكثر محافظة في الحزب بشأن تكلفة ونطاق خطتيه لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، يعمل بايدن على تسريع وتيرة النقاشات.

وقالت المحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين: "إن بايدن يقضي عمليًا كل دقيقة من يومه في الاجتماع مع أعضاء الكونجرس وأعتقد أن هذا يعكس مدى شعوره بإلحاح الموضوع".

وأضافت: أن "جهودنا مستمرة في إحراز تقدم، نقترب من المراحل النهائية، نعمل على التوصل إلى اتفاق".

التقى جو بايدن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المهمين، جو مانشين وكيرستن سنيما، اللذين يعارضان كليًا قيمة مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي البالغة 3,5 تريليون دولار، ويحتاج الديمقراطيين إلى الإجماع لإقرار الخطة في مجلس الشيوخ.

كما التقى مجموعات من النواب اليساريين والديمقراطيين المعتدلين في اجتماعين منفصلين.

ويلقي بايدن خطابًا الأربعاء للترويج لخطته في مدينة سكرانتون العمالية في بنسلفانيا حيث أمضى جزءًا من طفولته.

وأبدى مانشين موافقته على 1,5 تريليون دولار فقط لمشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الذي يقول بايدن إنه سيعالج أوجه عدم المساواة الأساسية من خلال توسيع التعليم المجاني ورعاية الأطفال.

خشية على مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي، منع نواب ديمقراطيون يساريون في مجلس النواب تمرير مشروع قانون منفصل بقيمة 1,2 تريليون دولار لتحسين البنية التحتية الأمريكية الذي يرغب معظم الديمقراطيين وعدد كبير من الجمهوريين إقراره.

ويهدد الخلاف داخل الحزب الديمقراطي أجندة بايدن المحلية، لكن ساكي أبدت تفاؤلًا.

وقالت "هدفنا هو إحراز تقدم وبناء على الاجتماعات الصباحية وتوقعاتنا لاجتماعات بعد الظهر، ننتظر أن يتحقق ذلك".

وتابعت "كان أمامنا شهور للتفكير والنقاش والتخاصم، سيأتي وقت قريب للمضي قدمًا وتقديم المساعدة للشعب الأمريكي".