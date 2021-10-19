الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر التقرير الطبى بواقعة مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهما سيارة بمدينة نصر

جثة
جثة

تبين من  التقرير الطبي المبدئي، فى واقعة إصابة شابين خلال حادث تصادم بإصابات بالغة متفرقة في أنحاء الجسد، حيث أصيب أحدهما بكسور متفرقة وسحجات وكدمات وارتجاج فى المخ أدى إلى نزيف داخلى، توفى على إثرها في قبل نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما تم نقل الآخر إلى المستشفى في حالة خطرة، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية تحسبا لأى تطورات أو مضاعفات.

وكان شخص قد لقى مصرعه وأصيب آخر بعدما صدمتهما سيارة، أثناء عبورهما الطريق في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية في مدينة نصر، مفاده وجود حادث مروري أسفر عنه مصرع شخص وإصابة آخر، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخصين للطريق صدمتهما سيارة مسرعة، وتم نقلهما إلي المستشفى، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

التقرير الطبي اصابة شابين حادث تصادم صابات بالغة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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