نائب تنسيقية شباب الأحزاب يشيد بالتطور الكبير لجامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ضمن وفد من أعضاء مجلس الشيوخ بالإسكندرية لتهنئته ببدء العام الدراسي الجديد، والتعرف على رؤية الجامعة المستقبلية فيما يخص البرامج الدراسية والمنشآت التعليمية، وذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر عبد الله، مدير إدارة المستشفيات الجامعية.

وأشاد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالتطور الكبير الذي تشهده جامعة الإسكندرية في البرامج الدراسية والمنشآت التعليمية والتوسعات في مجمع الكليات الجديد بأبيس، وسعي الجامعة إلى ربط البحوث الأكاديمية بالواقع العملي، ودعم وتشجيع البحوث القابلة للتطبيق لخلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات المصرية وتدعيم القدرات التنافسية لها، والاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات الكبيرة للأكاديميين المتميزين في جامعة الإسكندرية.

كما أكد النائب علاء مصطفى في كلمته على ضرورة تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨، بهدف ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، والمساهمة في خلق شركات ناشئة قائمة على المعرفة والبحث العلمي، بالإضافة إلى ضرورة ربط أعداد القبول بالكليات بالاحتياج في الصناعة وسوق العمل.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، ضمن وفد من نواب التنسيقية في برنامج زيارتهم لمحافظة الإسكندرية.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللقاء ناقش ضرورة التعاون المستمر بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى، ومنها توفير سكن كريم للمواطنين من خلال المشروعات القومية مثل «بشائر الخير» وإتاحة شواطئ الإسكندرية للجمهور، والاهتمام بذوي الإعاقة، وبدء العام الدراسي.