فريق أكاديمية النيل يفوز بالمركز الأول بمسابقة «هاكاثون» ويتأهل لنهائيات «تحديات ناسا»

فاز فريق "green . com" من طلاب أكاديمية النيل للعلوم بالمركز الأول ضمن فعاليات مسابقة "هاكاثون" المقدمة من وكالة الفضاء الدولية ناسا، والتي تعمل على إيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ليتأهل ضمن الفرق المرشحة لخوض نهائيات تحديات ناسا 2021.

ضم الفريق كلا من الطلاب محمد ناصر البسيوني، وعمر علي الرافعي، وعبدالحي عبدالحكيم محمد، وإسراء عوض عبدالسلام، تحت إشراف الدكتور إبراهيم صالح، عميد المعهد العالي للحاسبات.

وعمل الفريق على تحدي تحت اسم "Have seeds will travel"، قام خلال الطلاب المشاركين بالعمل على مشروع عبارة عن زراعة صناعية تستبدل ضوء الشمس بأضواء صناعية، والتحكم في درجة حرارة الوسط المحيط للنبات ومعرفة درجة رطوبة التربة ومن ثم مد النبات بما يحتاج من ماء.

- الفريق تنافس مع أكثر من 165 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد



من جهته وجه الدكتور صلاح عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة أكاديمية النيل التهنئة للطلاب الفائزين، مؤكدا أن الفريق الطلابي تنافس مع أكثر من 165 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات المصرية .

وأشاد رئيس مجلس إدارة أكاديمية النيل بما حققه الفريق الطلابي مؤكدا انهم قدموا أروع الأمثلة في القيام بدورهم المجتمعي إيمانا منهم بأهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر.

وأكد "عبد الغفار"أن حصول المعهد على هذه المرتبة المتقدمة يعد انجازاً يعكس مدى تميز الجامعة مصريًا وعالميًا، ويأتي ضمن استراتيجية واضحة تم وضعها والعمل عليها لدعم وتعزيز الابتكار والريادة والتميز فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات للتحول الرقمي للوصول إلى العالمية، علاوةً على حرص الجامعة الدائم على التميز الأكاديمي بمختلف جوانبه وسعيها المستمر لتحقيق مكانة بحثية دولية وتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دولياً.

يذكر أن مسابقة "هاكاثون" تبدأ بالعديد من المراحل، ومنها التحديات التي تواجه المجتمع المصري في المحاور الخاصة بالقضاء على الجوع، والمساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل. ثم يتم جمع من 400 إلى 500 متقدم ليتم تصفية المشاريع المشاركة إلى 100 مشارك أو مشروع، ووضعها في القائمة المختصرة بالمرحلة الثانية،.

وخلال المرحلة الثالثة يتم اختيار 15 فريقا متسابقا من القائمة المختصرة، ليتم بعد ذلك تصفيتهم إلى 3 فرق من المتأهلين للتصفيات النهائية، وفي المرحلة الرابعة ومن ثم الإعلان عن الفريق الفائز في المرحلة الأخيرة ويحصل على دعم مادي يصل إلى 500 ألف جنيه مصري.