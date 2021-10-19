الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لقاح فايزر يثبت فعاليته في وقاية الشباب من دخول المستشفى

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أثبت لقاح شركة فايزر فعاليته العالية في الحيلولة دون دخول الشباب المراهقين إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، وفقا لتحليل جديد من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وستطلب شركة جنرال إلكتريك من موظفيها البالغ عددهم نحو 56 ألف موظف في الولايات المتحدة الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا بحلول الثامن من ديسمبر، وإما الحصول على استثناء طبي أو ديني بحلول ذلك التاريخ.

وستمنع الولايات المتحدة دخول المسافرين الأجانب الذين تعافوا من كوفيد19- ثم حصلوا على جرعة واحدة من لقاح مؤلف من جرعتين، وهو معيار تعتبره فرنسا والمفوضية الأوروبية بمثابة تطعيم كامل.

شركة فايزر المراهقين كورونا الولايات المتحدة التطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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