النيابة تستمع للشهود في مصرع عامل سقط من أعلى خزان مياه بمنشأة القناطر

تستكمل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها فى واقعة سقوط عامل من أعلى خزان مياه خلال المشاركة في إنشائه، ما أسفر عن مصرعه بإحدى قرى منشأة القناطر فى الجيزة.

وتستمع جهات التحقيق اليوم لعدد من العمال ومسؤلى الموقع، لمعرفة ظروف وحيثيات وفاة العامل، ودوره فى أعمال الإنشاءات، وتسلمت جهات التحقيق تقرير طبي عن حالة المتوفى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى مبنى تحت الإنشاء.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يدعى " ع.خ"، خلال مشاركته في أعمال إنشاء خزان مياه، اختل توازنه، وسقط مصابا بعدة كسور وجروح، ليلقى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثة الضحية إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى :

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.