الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

موسيمانى يعلن موقفه من الرحيل عن الأهلى

جريدة الدستور

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن استيائه من شخص يدعى حازم الحديدي، الذي يتحدث باسمه في وسائل الإعلام، ويدعي أنه وكيل أعماله.

وأضاف موسيماني، أن الحديدي ليس وكيله ولا يرتبط معه بأي علاقة من أي نوع، ولم يمنحه حق الحديث باسمه، بل ولم يلتق به إلا مرة واحدة عند استضافته بإحدى القنوات بدعوى أنه كان مسئولًا عن إنتاج الحلقة، وبالتالي فإن ما جاء على لسان حازم الحديدي بخصوصه «أي موسيماني» هو غير مسئول عنه، ولا يعلم عنه شيئًا. ولا يدري لماذا يفعل كل هذا، وأنه سوف يقوم بإبلاغ إدارة النادي لاتخاذ الإجراءات لإيقاف هذا الشخص، وكلامه عن علاقته التعاقدية بالنادي.

التفاصيل…

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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