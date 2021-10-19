«سرقة على الهوا».. لايف وفيديو كول يكشف لصوص هواتف المحمول

«يا أم نيازي صحّي نيازي وقوليله ضبش حرامي»، جملة ضجّت بها منصات التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم في تعليق ساخر على مقطع فيديو انتشر لأحد لصوص الهواتف المحمولة الذي سرق هاتف مراسل أحد المواقع الإخبارية أثناء بث مباشر عن زلزال بقوة 6.4 درجة هزّ البحر الأبيض المتوسط، وأفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان شعروا بالهزة.

◘ لص منحوس

وفي أثناء تحدث المواطنين عن الزلزال ومدى تأثيره والشعور به تصدر مواقع التواصل مقطع فيديو لخطف هاتف محمول من مراسل موقع إخباري، ليظهر بالبث المباشر وجه اللص لعدة ثوان شاهده خلالها عشرات الآلاف من المواطنين قبل أن يغلق الهاتف.

◘ عصابة البث المباشر !

ومع مطالبة الجميع بإلقاء القبض على اللص، تحركت الأجهزة الأمنية بالفعل للبحث عن صاحب الصورة في الفيديو وأعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 3 متهمين اختطفوا هاتف محمول من مواطن أعلى الطريق الدائري، ونظرًا لتشابه الواقعتين اعتقد المواطنون أنه اللص المشهور إلا أن مصادر أمنية أكدت أنها واقعة مغايرة لتشكيل عصابي آخر، وتضمن بيان الداخلية أن أجهزة الأمن نجحت فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات "فيسبوك" يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة.

ورصدت أجهزة الداخلية تداول فيديو عبر موقع (فيسبوك) يتضمن قيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلـون دراجة نارية "غير معلوم أرقام لوحاتها" بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديـد بدائرة قـسـم شرطة المرج، وذلك أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفرار.

وبالفحص أمكن التوصل للمجني عليه "مستخدم الصفحة المشار إليها" (مقيم بدائرة قسم المطرية) وبسؤاله أيد ما سبق.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "الخطف" وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

◘ سكرين شوت للحرامي

لم تكن تلك الواقعة الأولى من نوعها حيث شهد أغسطس الماضي جريمة مشابهة عندما خطف لص هاتف محمول من شاب تصادف أنه يحادث والدته عبر خاصية "فيديو كول" وعندما فوجئت الأم بصورة أخرى تظهر في شاشة الهاتف قامت بسرعة بديهة بالتقاط صورة للص "سكرين شوت" وقامت بنشرها على مواقع التواصل لتتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه خلال ساعات قليلة.

وأحالت النيابة بجنوب الجيزة عاطل لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة محمول من طالب بمنطقة كوبرى الجامعة في الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم غافل الشاب أثناء تحدثه في الهاتف مع والدته مكالمة بالفيديو وخطف الهاتف من يده وفر هاربا.

وتابعت التحقيقات أن الشاب الضحية كان يجرى مكالمة هاتفية مع والدته بالفيديو، وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال الشاشة وتمكنت الأم من التقاط صورة لوجهه، ونشرتها على موقع مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بعد تحديد هويته ومكان اختبائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.