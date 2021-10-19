مدبولى: الانتقال للعاصمة الإدارية تطوير فى الفكرة والإدارة وليس البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية، يمثل تطويرا في الفكرة والإدارة وليس في البناء أو المكان فقط.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحصول مصر على 4 جوائز عالمية في مجال الكفاءة الإدارية وهي أفضل وزيرة للدكتورة هالة السعيد وأفضل محافظ للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة إدارية لنهى أحمد السيد، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية كأفضل مشروع حكومي.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الإنجازات تأكيد أن الدولة المصرية تسير في الإصلاح الإداري والتميز الحكومي بشكل مشرف.