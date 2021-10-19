وحدة سوريا.. الرئيس السيسي يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

في توقيت قريب، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى حماية جادة، عملية وسياسية واممية، فمصر تؤكد، من خلال الرئيس:نتمسك بوحدة سوريا ونرفض محاولات فرض الأمر الواقع.

هذا الهم المصري، الذي تحمله عن سوريا، لحماية الجيوسياسية الإقليمي للكيان السوري، أمر يضع الدولة المصرية، في محور إقليمي وعربي حاسم، وضد اي مساس في صورة سوريا وحضرتها ومختلف اتجاهات ها ومنطقها، ورفضا،؛ أصر عليه الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم "الثلاثاء" في أثينا، بمشاركة الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

العاصمة اليونانية، أطلقت الرؤية الحيوية الناظمة، التي تراقب بحذر للمدايات السياسية والعسكرية والامنية التي تدور، بين مختلف دول المنطقة والعالم، ومن أجل سوريا، حرص الرئيس السيسي، على الإعلان بإسم مصر والتنبيه إلى جدل حقيقة مهمة إذ ان : "هناك توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن التمسك بوحدة وسيادة سوريا ورفض محاولة بعض القوى الإقليمية(....) فرض الأمر الواقع هناك".

سياسيا وامنيا، وامميا يمثل هذا "الرفض"، عنوانها لمرحلة من العمل القومي، والجيوسياسي المشترك بين قادة الدول الثلاث، لوقف ورفض أي محاولة من قبل ما سماها "قوى إقليمية" لتغيير ديموغرافية بعض مناطق الدولة السورية.

بالتأكيد، نشير هنا الى تلك الأدوار والمبادرات والمؤتمرات التي شاركت وادارتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، وغير دولة في المنطقة، سعيا لحماية سياسية اقتصادية، أمنية لسورية بعد أزمة الصراع والتصعيد العسكري والحركات الشعبية والطائفية،التي انهكت الدولة والموارد لسنوات طويلة بحيث تعود سوريا إلى مناخها ومحيطها وامنها المحلي والعربي والدولي.

.. بالتوازي، كشفت معطيات سياسية وعسكري، آليات صراع خفي يقودة الرئيس التركي أردوغان، الذي هدد(...) الرئيس الروسي بوتين و والرئيس الأمريكي بايدن.

في الآفاق المعلنة، التي كشفتها مصادر سياسية واعلامية وأمنية روسية، فكتب المحلل السياسي "ألكسندر سيتنيكوف" في صحيفة "سفوبودنايا بريسا" عن استعدادات روسيا والولايات المتحدة( معا) لصد هجوم تركي عنيف مرتقب على مناطق "تل رفعت" في سوريا.

.. " سيتنيكوف" أفاد عن وسائل إعلام وشبكات اجتماعية سورية، عن ما حدث : ليلة 15 أكتوبر، بأن طائرات تركية مسيرة ألقت منشورات فوق بلدة تل رفعت السورية، الواقعة شمال غربي سوريا، حذرت فيها السكان من التطهير الوشيك للبلدة من المسلحين الأكراد.

.. لهذا يأتي تصريح وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يحذر، ويقدم، الموقف السياسي المطلوب في ظل الصراع الذي يصف تفاصيله المحلل الروسي "سوتنيكوف" والذي فاجأ المجتمع الدولي عندما قال:فيما سبق كان هناك توازن مختلف تماما للقوى، وربما اعتبرت موسكو حينها أن إدخال أنقرة لقواتها إلى شمال سوريا إجراء يحقق الاستقرار. على الأرجح، حاولت روسيا وتركيا بذلك تحديد مناطق النفوذ في البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية. ومن غير المستبعد أن يكون أردوغان قد وعد بوتين بوقف إراقة الدماء في إدلب وحلب.

.. وأضاف:الآن، في ظل الواقع الجديد الذي يسيطر فيه الأسد، الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، على 90٪ من أراضي البلاد، فإن وجود الأتراك هنا يتناقض مع خطط دمشق وموسكو لوقف إراقة الدماء.

.. الخطير، وما تفيد عليه التقارير، حقيقة عسكرية غبية ولا مكان لها في مثل ظروف المنطقة وازمات العالم، إذ ان : تركيا ستشن عملية، بحجة ان جهود أنقرة الدبلوماسية، كما يقولون، فشلت في إجبار القوات الكردية على الانسحاب 30 كيلومترا أخرى من خط المواجهة الحالي.

وفي مفارقة مذهلة قالت وكالة "رويترز" أن أردوغان، قبل الهجوم على تل رفعت، سيخابر بوتين وبايدن مع إشارات واضحة على إنذار، من نمط "أخرجوا شبابكم وإلا فسيقضى عليهم".

وانه : يجري، في منطقة المعركة المرتقبة، حشد مزيد من قوات الجيش السوري، التي تستعد مع وحدات حماية الشعب لصد هجوم القوات التركية.

أهمية ما كشف عنه "سوتنيكوف"، ذلك التزام في أحداث العالم في لحظات من أزمة انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، وبدء متغيرات جديدة في جيوسياسة واستشراف مستقبل صراعات العالم، :"قبل ذلك، تمكن الأتراك، خلال عمليتي (غصن الزيتون) و(درع الفرات)، من التقدم في عمق سوريا، وسحق الأكراد واستهداف جنود الجيش العربي السوري، لكن يبدو أن إعلان أنقرة الحالي عن نية السيطرة على حلب سيقابل بمقاومة شديدة، بما في ذلك من روسيا والولايات المتحدة . ليس هناك شك في أن بوتين وبايدن لن يقبلا في حال من الأحوال إنذار أردوغان، الذي، على ما يبدو، فقد رشده".

في مثل هذه الأجواء الساخنة، جاءت القمة المصرية، القبرصية واليونانية، في إطار الجولة التاسعة من القمة الثلاثية.

بدأت مصر، هذه القمة الثلاثية بجولتها الأولى عام 2014، القمة الحالية تعمل على تقييم ما تحقق من خلال جولاتها السابقة، كذلك تزيد التشاور السياسي بين الدول حول منطقة شرق المتوسط.

مصر تحرص بكل ثقلها، كما عديد دول المنطقة، على حماية سوريا برغم صعوبات الرائع في كل مناطق واتجاهات الخارطة السورية التي تحتاج إلى متابعة الجهود التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، وعديد الدول التي حاولت فهم الازمة السورية وان حماية سوريا امر قومي إنساني، يعيد قوة الدولة العربية بكل ثقة وبعيدا عن محاور الصراع، فالازمة لا حل لها إلا عبر التفاوض السياسي السوري.

*مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية