شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: أنه تم نقل الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 91 يوما، والمحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي إلى العناية المركزة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأشارت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية- في بيان لها اليوم- إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرين علاء الأعرج المضرب منذ (73) يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ (64) يوما إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحي.

يشار إلى أن الأسرى الثلاثة هم من بين ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وفي وقت سابق، طالبت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إدارة سجن عسقلان الإسرائيلي، بإلغاء العقوبات التأديبية الانتقامية التي فرضتها على الأسير محمد العارضة الذي أعيد اعتقاله بعدما انتزع حريته من سجن "جلبوع".

وقال محامي الهيئة سليمان شاهين -في مذكرة قانونية أرسلها إلى إدارة السجن وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم: إن العقوبات المفروضة على الأسير العارضة تتمثل بعزله في الزنازين لمدة 14 يومًا وهي المدة القصوى لعقوبة الزنازين وفقا لقوانين "إدارة السجون".

وتابع محامي الهيئة سليمان شاهين- في مذكرة قانونية أرسلها إلى إدارة السجن وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء "هذا بالاضافة إلى فرض غرامة مالية مرتفعة ومنعه من حيازة أي أغراض شخصية ما عدا الملابس، وحرمانه من الأجهزة الكهربائية والمخدات والبطانيات، وتركه ينام على الأرض دون أي أغطية".

وطعن محامي الهيئة سليمان شاهين -في مذكرة قانونية أرسلها إلى إدارة السجن وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء-في المذكرة- بالعقوبات كونها تتجاوز سقف العقوبات القصوى وفقا لقوانين "إدارة السجون"، ولأن ظروف احتجاز الأسير انتقامية وتتنافى مع معاهدات وأعراف القانون الدولي بخصوص الظروف المعيشية التي يجب توفرها لحفظ كرامة الأسرى.