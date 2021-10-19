الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصطفى مدبولي يسلم رئيس جامعة طنطا جائزة مصر للتميز الحكومى

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتسليم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جائزة  المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية، حيث فازت جامعة طنطا بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية والجهات الحكومية.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية لعام 2020، والذى أقيم بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

‏وقال رئيس جامعة طنطا، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تدعم  خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في سبيل الارتقاء بالأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة دعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

أكد الدكتور محمود ذكى أن الجائزة تأتى تتويجًا لجهود جامعة طنطا فى دعم البنية التكنولوجية ودعم المنصات الالكترونية  بالجامعة ورقمنة  كافة الخدمات الطلابية ودعم مشروع التحول الرقمى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدًا أن الجامعات المصرية  تشهد طفرة متميزة فى ملف التحول الرقمي في عهد الرئيس السيسي

 

جدير بالذكر أنه ‏تم اختيار ‏موقع البوابة الإلكترونية بجامعة طنطا في المرحلة الأولى من التصفيات ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية ‏في تقديم ‏الخدمات الإلكترونية ‏لمنسوبي الجامعة بعد مراجعة ملفات الترشح للجائزة، وبعد ‏زيارة ميدانية لفريق من وزارة التخطيط لجامعة طنطا لعرض ما ورد بالملف من بيانات، تقرر تصعيدها للمرحلة النهائية للتقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي عن جائزة "المواقع الإلكترونية" على مستوى الجامعات والجهات الحكومية.

شهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجائزة المختلفة والتي تشمل جائزة التميز الفردي، والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة.

حضر احتفالية توزيع الجوائز وفد من جامعة طنطا يضم الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبدالهادي المدير التنفيذي للآداء المؤسسى، وعاطف إبراهيم مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة ومنسق عام جائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة طنطا.

من جانبها أكدت الدكتورة دينا عبد الهادى مدير وحدة البوابة الإلكترونية أن هذه الجائزة تأتى تكليلاً لجهود فريق العمل بالوحدة.

رئيس مجلس الوزراء يسلم جامعة طنطا جائزة المركز الثانى للمؤسسة المتميزة تقديم الخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر

بطلة ريش لـ«الدستور»: «أنا مبعرفش أقرأ ومخرج الفيلم استغل جهلي»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«شديد البرودة ليلًا».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس

ضوابط فتح دورات المياه فى المساجد.. أبرزها «غلقها فور انتهاء الصلاة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسي يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى

وسط وقوع إصابات.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين فى باب العمود