الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالتواصل المباشر مع المواطنين حول مبادرة «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

جهود متواصلة وإنجازات متتالية يتم تنفيذها على أرض الواقع بمختلف القرى المدرجة بمراكز ومدن المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك توجيهات مشددة لفريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومسئولى قطاعات العمل العام بالتواصل المباشر مع المواطنين؛ للتعرف على مقترحاتهم واحتياجاتهم بقرى المبادرة الرئاسية والمرور الميدانى لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة.

وقام أعضاء الوحدة برئاسة المهندس ناجح مصطفى، وبحضور الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان بالمشاركة في اجتماع لجنة التنمية المتكاملة بقرية قورتة ثانى التابعة لمركز نصر النوبة والتي يبلغ تعداد سكانها 11.5 ألف نسمة، وتم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات التي تخص المشروعات الجارى العمل بها بالقرية، وأيضاً التي ستنفذ مستقبلاً في قطاعات الكهرباء والرصف والاتصالات والغاز الطبيعى.

وخلال الاجتماع أثنى الأهالى على المبادرة الرئاسية حياة كريمة لما تقدمة من خدمات غير مسبوقة لأهالى القرى الأكثر إحتياجاً ، مشيدين بالمتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة من جانب محافظ أسوان لمعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة على أرض الواقع.

وعقب ذلك قام أعضاء الوحدة بالمتابعة الميدانية لنسب التنفيذ للأعمال الجارية بالقرية داخل المجمع الخدمى والزراعى والعمارات السكنية، ومشروع الصرف الصحى وشبكات الإنحدار، ومصرف أبو هور النزاز المزمع تغطية جزء منه حرصاً على سلامة التلاميذ التى تقع مدرستهم الإبتدائية بجوار المصرف بجانب تفقد سكن كريم، كما قامت وحدة حياة كريمة أيضاً بمتابعة المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية بمركز كوم أمبو. 

أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ أسوان المبادرة الرئاسية اللواء أشرف عطية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات التنفيذ التنمية المتكاملة

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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