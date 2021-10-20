تقسيم وظيفي جديد لـ «التموين».. وكيل دائم يشرف على 3 إدارات مركزية

استحدثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال إعادة هيكلة الوزارة منصبا جديدا وهو الوكيل الدائم الذي يشرف على 3 إدارات مركزية و9 إدارات عامة، ويشمل التقسيم الوظيفي التابع للكادر الوظيفي الجديد ما يلي.

أولا الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ويقوم بمتابعة الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، والإدارة العامة لنظم والتطبيقات والدعم الفنى وإدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني .

- الشؤون المالية تتابع إدارات الحسابات والميزانية

ثانيا الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية وتتكون من الإدارة العامة للشؤون المالية ، وتشمل 4 إدارات هي إدارة الحسابات، و إدارة الميزانية، و إدارة التعاقدات، و إدارة المخازن، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والهندسية وتشمل إدارات الشئون الهندسية، والخدمات الداخلية ، و الحركة والمركبات .

- التطوير المؤسسي وتنمية المواهب مهمة الموارد البشرية

ثالثا الإدارة المركزية للموارد البشرية وتشمل 4 إدارات عامة، وهي الإدارة العامة للتطوير المؤسسي، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب،والإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وإدارة الاستحقاقات والمزايا .

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إعادة هيكلة الكوادر الوظيفية، تتضمن تقليص العدد من 150 كادرا إلى 50 كادرا وظيفيا، وإلغاء المسمى الوظيفي من رؤساء القطاعات وتحويلها الى رؤساء إدارات مركزية ليكون المسمى الجديد هو أعلى مسمى وظيفي رئيس الإدارة المركزية، بديلا رؤساء القطاعات ويشمل إدارات عامة وإدارات فرعية وتم إلغاء الإدارات المتشابهه.

وأضافت الوزارة أن استحداث وحدات جديدة جاء في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 سنه 2018 ، بأن يتم استحداث كافة التقسيمات التنظيمية متمثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية الحكومية، والتي يقوم بمهامها حاليا إدارة التفتيش المالي والإداري ، كما تم استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة المركزية للموارد البشرية وإدارة الدعم التشريعي.