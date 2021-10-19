الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مقدسيًا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 11 مقدسيًا وأصابت العشرات بجروح، خلال عدوانها على المارة قرب باب العامود مع احتفال المقدسيين بذكرى المولد النبوي الشريف. 

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال اعتدت على مدار الساعات الماضية على المقدسيين الذاهبين عبر باب العامود إلى المسجد الأقصى المبارك، بهدف منعهم من الوصول للمسجد ومنع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف الذي أقيم داخل المسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، سبعة فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية في محافظة رام الله: إنه جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين، هم: الكاتب والأسير المحرر أحمد قطامش (70 عاما)، من مدينة البيرة، والأسير المحرر إيهاب عبد المنعم مسعود، من حي الطيرة، وعبد الرحيم شومان من بلدة ترمسعيا.

وفي جنين، بشمال الضفة، اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: أحمد مؤمن أبو زيد، ومحمد خالد أبوالرب، من قباطية، والشاب بهاء الدين أحمد صادق طحاينة من بلدة السيلة الحارثية.

وفي محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سيف أيمن طقاطقة (18 عاما) بعد أن داهمت منزل والده في بيت فجار.

الاحتلال باب العامود المقدسيين ذكرى المولد النبوي الشريف المسجد الأقصى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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