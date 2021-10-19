الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لـ«قهوجي» بتهمة الاتجار فى الترامادول ببورسعيد

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود ومحمد عبد الرؤوف قبطان، الرئيسين بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن المؤبد 25 عامًا علي عامل قهوة «قهوجي»، وذلك في واقعة التجارة في حبوب الترامادول المخدرة.  

أحرز الجاني أحمد ا م ح في 5 يونيو 2021، عامل في قهوة ويبلغ من العمر 42 عاما، ويقيم بحي العرب بمحافظة بورسعيد، بقصد الاتجار جوهر الترامادول المخدر، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز كذلك سلاحا أبيض «كتر» بغير مصوغ قانوني.

استمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد في القضية «م ع س» 25 عاما، والذي أكد أنه حال المرور الأمني بدائرة قسم الزهور، أبصر ضابط القسم المتهم ممسكًا بيده سلاح أبيض كتر، فتوجهوا نحوه وتمكنوا من ضبطه وضبط السلاح، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه علي 2 قرص لمخدر الترامادول، وهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وبمواجهته أقر بإحرازها للإتجار، ومبلغ من حصيلة البيع.

وثبت أمام المحكمة من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص لجوهر الترامدول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

سجن مؤبد حكم محكمة جديد بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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