«مستقبل وطن» بالغربية ينظم معرضا لتوفير مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة

نظم حزب مستقبل وطن أمانة مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، معرضا لكافة مستلزمات المنزل كالملابس الجاهزة والمفروشات والأواني المنزلية والأدوات واكسسوارات الموبايل، بأسعار مخفضة، وذلك داخل مركز شباب مدينة زفتي، لمدة يوم واحد، وهو اليوم الثلاثاء، مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وأمين عام محافظة الغربية النائب محمد عريبي، وأمين زفتي الدكتور أحمد خير الدين، وبإشراف الشيخ أحمد فاروق عبد الجواد، والمستشار محمد عبد الفتاح أمين.

معرضا لتوفير مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة

من جانبها، قالت نهلة شاهين، أمين التواصل الإجتماعي بأمانة مدينة زفتي، إنّ تنظيم معرض الملابس والأحذية وملابس الأطفال والرجال واليدات وألعاب أطفال والخردوات والأدوت المنزلية، والتي يتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 40% و 55% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن، لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير متطلبات المواطنين بأسعار أقل عن السوق المحلية.

معرضا لتوفير مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة

فيما قال أحمد فاروق عبد الجواد، أن معرض الملابس والأحذية المخفضة أداخل مركز شباب زفتي، وحرصت هيئة مكتب المدينة، والهيئة البرلمانية للحزب، ولفيف من القيادات بالحزب، حرصت علي افتتاح معرض السلع الغذائية بالأسعار المخفضة الذي شمل على الملابس بشتى أنواعها رجالي وسيدات وأطفال، إضافة إلى الأحذية ومستلزمات المنزل والعرائس وأن قيادات الحزب بالمدينة اجتهدت لتوفير كل هذه البضائع بأسعار لا مثيل لها خارج المعرض حرصًا على مصلحة المواطن المصري من محدودي الدخل.

معرضا لتوفير مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة

وأكد محمد عبد الفتاح أمين، أن المعرض يهدف إلى تخفيف الضغط عن كاهل المواطن البسيط من أجل القضاء على ارتفاع الأسعار، وأن الخطة المستقبلية التي تتبناها الأمانة بزفتي، لمحاربة الغلاء هي التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة تطوف الشوارع الرئيسية ومناطق الكثافات السكانية العالية والشعبية، مضيفًا إن مثل هذه المعارض، تعد طوق نجاة للمواطنين لشراء احتياجاتهم الغذائية وكافة السلع الضرورية بأسعار مناسبة رافعين شعار (لا لغلاء الأسعار)، بمشاركة جميع اللجان بالأمانة سواء بالوقت أو المجهود أو حتى المال.

معرضا لتوفير مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة

معرضا لتوفير مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة

معرضا لتوفير مستلزمات المنزل بأسعار مخفضة