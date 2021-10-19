الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أدوية مخدرة ولبن مدعم داخل صيدلية شهيرة بدار السلام

أدوية مخدرة
أدوية مخدرة

نجح رجال مباحث التموين تحت إشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع التفتيش في ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية في دار السلام.

أسفرت الحملة عن ضبط منشطات جنسية وأدوية مهربة 150 ألف قرص ولبن مدعم ومخدرات جدول ثالث ليريكا وليرولين وادوية منتهية الصلاحية.

البداية كانت بورود معلومات لنائب مدير التفتيش الصيدلي بالقاهرة تفيد قيام مسؤول عن صيدلية يدير مخزن أدوية غير مرخص وبداخله أدوية مخدرة ومهربة جمركيا وأدوية منتهية الصلاحية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة المقدم مصطفى زايد تبين صحة ما ورد من معلومات، وعلي الفور تم مداهمة المخزن بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتورة إيمان عبده مدير التفتيش الصيدلي والدكتورة سلمي الانور نائب مدير التفتيش الصيدلي والدكتور باسم فوزي مفتش صيدلي وتم ضبط 150 قرص مخدر ولبن مدعم وأدويه مجهولة المصدر.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

مباحث التموين مخزن غير مرخص دار السلام 150 ألف قرص

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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