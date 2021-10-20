«النيل للمجمعات الاستهلاكية»: الانتهاء من ميكنة 232 فرعا لمشروع جمعيتى

أكد اللواء إيهاب عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من ميكنة 232 فرعًا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال المراحل الثلاثة بالكامل بنسبة 100%، لافتًا إلى أن شركة النيل من أول الشركات التي قامت بالانتهاء من الربط الإلكتروني لفروع مشروع جمعيتي وربطها اإكترونيا بالشركة الأم والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشركة تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال فروعها، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير السلع الحرة والسلع الأساسية غير الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بتخفيضات 25 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بتوفير السلع التموينية والسلع البديلة للخبز للعدد 232 فرعًا لمشروع جمعيتي وتقوم بالإشراف عليها.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تفعيل ميكنة فروع جمعيتي لشباب الخريجين خلال المراحل الثلاثة التابعه لشركات المجمعات الاستهلاكيه الثلاث، والتي تشمل شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وتم الانتهاء من النظام الورقي تمامًا في بعض الشركات.

وأشارت الوزارة إلي أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات إلكترونيًا حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشارت إلى أن باقي ‏الشركات «الأهرام، والإسكندرية» للمجمعات الاستهلاكية قاربت على ‏انتهاء المنظومة.