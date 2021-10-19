«6 قواعد ذهبية» لاجتياز فترة المراهقة بأمان

تتسم مرحلة المراهقة بالكثير من التغيرات البدنية والعقلية السريعة، وليتمكن المراهقون من اجتيازها بأمان سيكونون بحاجة لإرشاد ذكى يساعدهم على تجاوز نوبات التردد والقلق المحتملة، من خلال تعليمهم كيفية التخطيط لحياتهم، ووضع الأهداف المناسبة، ووفقًا لموقع «tailoringthegoodlife» هناك ٦ قواعد ذهبية لفعل ذلك.

قائمة أهداف خاصة بالأبناء وليس الآباء

لدينا جميعًا أحلام وأهداف لأطفالنا، ونريدهم أن يكبروا بالغين مسئولين يمكنهم إعالة أنفسهم، وأن يكونوا بشرًا طيبين وصادقين، ولكن عندما يبدأ المراهقون فى وضع أهدافهم المحددة لأنفسهم، فعلى الآباء أن يسمحوا لهم باختيار ما يحلو لهم، ليكونوا سعداء بالعمل على تحقيق ذلك، وحتى يمنحهم الوصول للهدف شعورًا بالإنجاز، كما يجب أن يدرك الآباء جيدًا أن الأبناء يفعلون ذلك من أجل أنفسهم لا من أجل إسعاد آبائهم.

مساعدة من خبير

بإمكان الآباء وأصحاب الخبرات مساعدة الأصغر سنًا فى تحديد الأهداف المناسبة، من خلال طرح الأسئلة، مثل: لماذا تريد تحديد هذا الهدف؟، لماذا هذا الهدف مهم بالنسبة لك؟، كيف تعتقد أنك ستحقق ذلك؟، ما الخطوات التى يتعين عليك اتخاذها للاقتراب من هدفك؟، ما الأشياء التى تريد التخلى عنها؟ اطرح عليهم الأسئلة ودعهم يكتشفون الإجابات.

اعرض المساعدة

تحدث معهم حول نوع المساعدة التى يمكنك تقديمها لهم، مثل سؤالهم: ما نوع المساعدة التى يحتاجونها أو يريدونها؟ ربما يحتاجون إلى مساعدتك من خلال تحفيزهم، أو قد يحتاجون إلى القليل من المساعدة المالية، مثل الاشتراك فى صالة الألعاب الرياضية.

علِّمهم المراجعة

من الجيد دائمًا إجراء مراجعة لكيفية تحقيق الهدف، ويمكن للآباء مساعدة المراهقين من خلال المناقشة معهم حول كيفية تحقيق أهدافهم، وعندما لا يزالون على الطريق الصحيح، فهذا شىء يستحق الاحتفال به.

وضع الأهداف

لا يرغب المراهقون فى تحمل الكثير من المسئولية، يريدون الاستمتاع فقط بحياتهم! لذا يتوجب على الآباء أن يجاهدوا لتعليمهم كيفية تحديد الأهداف وتحقيقها، ويمكن أن يكون هذا الأمر ممتعًا للغاية، ويمكن القيام بذلك عن طريق السماح لهم بتحديد أهداف تجعلهم سعداء، بعيدًا عن الأهداف المدرسية، مثل تعلم كيفية العزف على الجيتار أو التوفير لشراء تذكرة لحفل موسيقى.

الوقت

حين تعلّم أبناءك المراهقين كل شىء عن تحديد الأهداف، ابدأ بهدف قصير الأمد، شىء يمكنهم تحقيقه فى إطار زمنى قصير نوعًا ما، ليفكروا فى الوصول إليه خلال أسبوع أو شهر، هذا سيؤدى إلى إعدادهم للنجاح وبناء ثقتهم فى أنفسهم ليكونوا قادرين على تحديد الأهداف والوصول إليها بالفعل.