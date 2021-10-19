أجمل إطلالات «كيت ميدلتون» دوقة كامبريدج (صور)

اشتهرت كيت ميدلتون بالتألق بأزيائها الرائعة، منذ انضمامها للعائلة المالكة، وفيما يلي مجموعة من أجمل فساتينها علي الإطلاق.

هذا الفستان من ألكسندر ماكوين، الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام 2019 في لندن، وقامت بربط شعرها في كعكة، وارتدت سوار من الألماس وأقراط من اللؤلؤ والألماس، وخطفت الأنظار هي وزوجها عند الوصول.

عندما ذهبت إلى 100 Women in Finance Gala بفستان التول الوردي متعدد الألوان الذي ارتدته، ولاستكمال الإطلالة قامت بإقران فستان جوتشي بحقيبة كلاتش من المخمل من برادا وزوج من الأحذية ذات الكعب الأبيض المتلألئ من تصميم أوسكار دي لا رنتا.

عندما ذهبت كيت ميدلتون إلى حفلة أقيمت على شرف أشخاص استثنائيين في أيرلندا الشمالية، ارتدت هذا الفستان الذي تبلغ تكلفته 2480 دولارًا والذي صنعته ميسوني، وصدم ضيوف الشرف برؤيتها والأمير ويليام هناك، بهذا الفستان ذو اللون المذهل.

في اليوم الثاني من زيارتها لأيرلندا الشمالية، ارتدت الدوقة معطف أزرق فاتح، وكان المعطف المربوط بأزرار لأسفل أنيقًا، مما أضاف لمسة من الذوق إلى المظهر بالكامل.

كانت كيت ترتدي زيًا نيلي عندما حضرت حفل استقبال في قصر باكنجهام في مارس الماضي، وبدت بمظهر مذهل، وتم إقران هذا الفستان بكعب عالي باللون الكريمي وحقيبة كلاتش زرقاء مذهلة.

يبدو أن كيت مغرمة بألوان الباستيل، لهذا السبب تحدث الناس أكثر عن معطف Catherine Walker الذي كانت ترتديه في هذه الصورة، و تم تزيين المعطف الأحمر بأزرار ذهبية كبيرة، وهي بالطبع مزيج ألوان كلاسيكي.

ارتدت كيت ميدلتون هذا الفستان مرتان كانت المرة الأولى التي ارتدتها فيها في BAFTAs 2017 ثم مرة أخرى عندما حضرت Portrait Gala، في مارس من العام الماضي، ويحتوي الفستان في الأصل على أحزمة من على الكتف، ولكن تم تغييره ليبدو أقل رسمية.

كانت أول نزهة فردية للملكة وكيت، عند زيارتهم ل King's College في لندن، ولم ينضم إليهم أفراد آخرون من العائلة المالكة، زارت كيت فستانًا رماديًا من تصميم كاثرين، بينما ارتدت الملكة زيًا ورديًا .

ولاكمال ملابسها، ارتدت الدوقة حذاء أسود بالكعب العالي وحقيبة كلاتش سوداء.