«إعلام النواب» تناقش خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني

اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة الدكتورة النائبة درية شرف الدين - رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الثقافة والآثار خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثاني.

وأدرجت اللجنة، عدة موضوعات بخطة عملها فيما يتعلق بقطاع الثقافة تمثلت فى متابعة أداء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وإعادة عضويتها للاتحاد الدولى للمكتبات، ومتابعة التنسيق بين وزارة الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ووزارات "التنمية المحلية ممثلة فى المحافظين- السياحة والآثار- لحل مشكلة تشويه الميادين العامة والمبانى ذات التراث المعمارى المتميز لإعادتها إلى ما كانت عليه من صورة تليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة متابعة التنسيق بين وزارة الثقافة والوزارات المعنية بتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصري، والتأكيد على ضرورة مراعاة الميزة النسبية لكل قرية والحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية لها بمشاركة مجتمعية، ومتابعة خطة وزارة الثقافة من أجل إعادة الريادة للمسرح المصرى، وكذا المردود الثقافى للمسرح المتنقل فى ظل جائحة كورونا.

ووفقا للجنة، لابد أن تتضمن خطة العمل متابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الثقافة فى الاهتمام بمعارض الكتاب، وتنقية مضمون الكتب المعروضة من أية أفكار متطرفة تأكيداً على دورها كأداة فعالة فى محاربة الإرهاب، وتطوير دار الأوبرا المصرية وإنشاء فروع جديدة لها بالمحافظات، مع متابعة معدلات التنفيذ فى مشروع واحة الثقافة منها فرع مدينة السادس من أكتوبر.

كما أكدت أهمية تقييم المردود والتأثير الثقافى من تجربة المسرح المتنقل، ومتابعة إجراءات وزارة الثقافة فى بناء منظومة معلوماتية تكنولوجية (رقمية) دقيقة وشاملة عن الواقع الثقافى تتيح كل المعلومات الثقافية عن كافة مناطق الجمهورية، ودراسة المعوقات تحول دون النهوض بصناعة السينما فى مصر.

قررت اللجنة استكمال مناقشاتها حول مشروع الخطة فيما يتعلق بقطاع الآثار فى الاجتماعات المقبلة.