مدبولى يلتقى وزيرى شئون مجلس الوزراء والسعادة بالإمارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء، وعهود الرومى، وزيرة السعادة، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولى أشاد خلال اللقاء بالتعاون القائم مع دولة الإمارات الشقيقة فى كل المجالات، لا سيما فيما يخص جائزة مصر للتميز الحكومي، والتى أسهمت فى تعزيز روح المنافسة الشريفة والابتكار والتطوير فى الجهاز الحكومى، وتكريس قيم مكافأة المُجدين والمتميزين وأصحاب الكفاءات، وفق معايير موضوعية تتوافق مع المقاييس العالمية.

من ناحيته، أعرب محمد القرقاوي عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط فى تعزيز وتطوير جوائز التميز الحكومى فى مصر.

كما أشاد الوزير الإماراتى بما شاهده فى مصر من طفرة تنموية ومعمارية، قائلًا إنه يلحظ هذا التغيير المتسارع فى كل زيارة يجريها إلى مصر، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حدثت طفرة فى مختلف المجالات.

فى ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن جائزة التميز الحكومى التى تم إطلاقها فى ٢٠١٨ أسهمت فى تحفيز روح التميز والتنافس على تحسين الأداء فى الجهاز الإدارى، مثنية فى هذا الصدد على التعاون المثمر مع الأشقاء فى دولة الإمارات فى تطوير وتوسيع مجالات منح الجائزة.

الدكتور مصطفى مدبولى

الدكتور مصطفى مدبولى

الدكتور مصطفى مدبولى