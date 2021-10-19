إصابة 37 شخصا عقرهم كلب مسعور غرب الإسكندرية

أصيب 37 شخصا، بعد أن عقرهم كلب مسعور في أحد الشوارع بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، فيما لم يجرى القضاء على الكلب لهروبه.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام كلب ضال مسعور بعقر عدد من الأهالي، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين قيام الأهالي بمطاردة كلب مسعور بالمنطقة المشار إليه، مما تسبب في حالة من الذعر وإصابة 37 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وجاري خروجهم عقب حقنهم بالمصل، وتلقيهم العلاج اللازم.

ووفقا لشهود عيان، جاري مطاردة الكلب ولم يجري القضاء عليه حتى الآن، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة.