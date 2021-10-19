مدبولى يوجه محافظ الوادى الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتطوير صناعة التمور

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، هنأ خلاله أهالي المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف ونجاح الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور ومبادرة إنتاج الحرير الطبيعي.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتطوير صناعة التمور وإنتاج الحرير، ووعد بتنظيم زيارة للمحافظة لتفقد مشروعات التنمية، والعمل على زيادة معدلات التنمية في جميع المجالات.

وكان مهرجان التمور “الملتقى التسويقي الأول للتمور” قد انطلق بحي "الأمل" بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، السبت الماضي، لمدة 3 أيام في الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وشارك به ٩١ عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وممثلين من السعودية والسودان وبعض محافظات الجمهورية، أن الملتقى به أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية.