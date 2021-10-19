وزارة الداخلية السودانية تؤكد على مهمتها فى حماية مؤسسات الدولة

أكدت وزارة الداخلية السودانية أنها تعمل على حماية مؤسسات الدولة، ضمن مسئولياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وقياداتها.

وشددت وزارة الداخلية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء: أن ما قامت به الشرطة أمس في التصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها، ونفت وزارة الداخلية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من أن قيادة الشرطة تلقت اتصالًا من مكتب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعدم التعرض للمتظاهرين، كما نفت ما تم تداوله من وقوع مشادة كلامية بين وزيري الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، والمالية الدكتور جبريل إبراهيم.

وناشدت الشرطة جميع المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات المُضرة، كما ناشدت الجهات الإعلامية بمختلف اتجاهاتها أن يستقوا معلوماتهم من الجهات الإعلامية الرسمية للشرطة التي تتمثل في المكتب الصحفي للشرطة ومكتب الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة.

وفي وقت سابق، وقعت وزارة الداخلية السودانية، اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتعزيز تنفيذ القانون والعدالة الجنائية.

ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية، وعن الجانب الأمريكي براين شوكان القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، بحضور الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة بالإنابة.

وقال الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ: إن توقيع الاتفاقية هدفه تحقيق الأمن وصون كرامة وحقوق المواطن السوداني، مشيرًا إلى حرص وزارة الداخلية على توقيع اتفاقيات وشراكات متعددة مع الدول المتقدمة وخصوصًا مع الحكومة الأمريكية للاستفادة من خبراتها التراكمية في هذا المجال من أجل إنفاذ القانون والنهوض بمقدرات الشرطة السودانية.

من جانبه، قال شوكان إن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الشرطة السودانية عبر توفير جميع الموارد التي تساهم في توفير الحماية المدنية وتعزيز أجهزة تنفيذ القانون، موضحًا أنها تتيح تقديم جميع المعينات اللازمة للشرطة السودانية في مجالات التحري والتدريب المتقدم للإسهام في حماية المجتمعات وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة لتحقيق الأمن والطمأنينة بالسودان.