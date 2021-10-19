الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة أثينا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة أثينا الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.



وشهدت العاصمة اليونانية أثينا- اليوم الثلاثاء- فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014؛ حيث وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم إلي العاصمة اليونانية.



ويرافق الرئيس السيسى في زيارته الحالية وفد وزاري يضم كلًا من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قمة "أثينا" تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.