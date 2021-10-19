فاروس: ارتفاع عالمي ملحوظ في أسعار الحديد والنحاس

كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث عن ارتفاع أسعار حديد التسليح التركي بنسبة 6٪ إلى 725 دولارًا أمريكيًا للطن، وجاءت أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه البالغ 682 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 6٪، وأعلى من متوسط ​​السعر في الربع الثالث من 21 الذي بلغ 699 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 4٪.

وارتفعت أسعار ركاز الحديد الأسبوع الماضي بنسبة 2٪، سجل خام الحديد بنسبة 65٪ 197 دولارًا أمريكيًا للطن، و-18٪ مقابل متوسط ​​242 دولارًا أمريكيًا للطن منذ بداية العام ، و -17٪، مقابل متوسط ​​الربع الثالث من 21 والذي بلغ 238 دولارًا أمريكيًا للطن.

وارتفعت أسعار الخردة بنسبة 7٪ على أساس سنوي مسجلة 492 دولارًا أمريكيًا للطن، متجاوزة متوسط ​​العام حتى تاريخه البالغ 458 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 8٪ وأعلى من متوسط ​​الربع الثالث من عام 21 والذي بلغ 461 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 7٪. وصلت فروق أسعار الصلب / ركاز الحديد إلى 429 دولارًا أمريكيًا، وارتفعت بنسبة 8٪ مقارنة بالعام الماضي، وهى أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 319 دولارًا أمريكيًا بنسبة 34٪ وأعلى من متوسط ​​الربع الثالث من عام 21 (342 دولارًا أمريكيًا) بنسبة 26٪.

فيما ارتفعت أسعار نحاس LME 3M Fwd إلى 10281 دولارًا أمريكيًا للطن (+ 10٪ وزن أقل) وارتفعت الأسعار مرة أخرى فوق مستوى 10000 دولار أمريكي مع استئناف نقص الإمدادات ووصول مستويات مخزون بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى لها منذ 47 عامًا الأسعار أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه البالغ 9،214 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 12٪ وهي أعلى من متوسط ​​الربع الثالث من عام 21 والذي يبلغ 9،411 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 9٪.

ارتفعت أسعار LME 3M Fwd للألمنيوم بنسبة 7٪ لتصل إلى 3172 دولارًا أمريكيًا للطن (أعلى رقم منذ عام 2008) حيث أدت أزمة الطاقة إلى تقليص إنتاج المعادن كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألمنيوم. وجاءت الأسعار أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه البالغ 2،427 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 31٪ وأعلى من متوسط ​​الربع الثالث من عام 21 والذي بلغ 2،652 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 20٪.