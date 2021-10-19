مصدر بالتعليم يكشف حقيقة ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس

علق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم على ما تم تداوله بشأن ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس.

حقيقة ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس

وقال مصدر التعليم، لـ"الدستور"، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق، حتى الآن، أي بلاغات عن ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس، مشددًا على أنه في حال ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس يقوم المنسق الصحي بالإدارات التعليمية بإبلاغ المديريات التعليمية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت وزارة التعليم، الثلاثاء، عن خطة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، التي وضعت بالتنسيق مع وزارة الصحة، موضحة أنّه حال اشتباه ظهور حالات كورونا بين طلاب المدارس أو المدرسين أو العاملين في المدرسة ، يتم توجيه الحالة للطبيب المختص الموجود بمقر العزل المناسب.

وأوضحت أنّ العزل والاشتباه يكون لشدة الأعراض أو بساطتها، حيث يقرر الطبيب إمكانية علاج المصاب في المنزل مع المتابعة، وتتم التوصية بالعزل المنزلي، وتقييم الحالة بعد 14 يومًا من ظهور الأعراض، وقرار عودة الطالب من عدمه يتحدد بناء على الأعراض، ويعود المصاب إلى المدرسة مرة أخرى بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

وتابعت وزارة التعليم أنّه بالنسبة للأعراض المتوسطة والشديدة، يتم عزلها بالمستشفى وتقييم الحالة بعد 14 يومًا من ظهور الأعراض، ويكون العزل وإعادة التقييم بعد فترة يحددها الطبيب.

وأعلنت وزارة التعليم مكونات الوجبات المدرسية في خطاب مهم للمديريات التعليمية عن مكونات الوجبات الغذاية لطلاب المدارس وجاءت كالتالي:

1) وجبة رياض الأطفال والسعر 5.5 جنيه شامل الضرائب

مكونات الوجبة الغذائية: باکو بسكويت سادة بطعم الفانيليا زنة 40 جرامًا مدعمًا بالفيتامينات + علبة لبن 125 ملى بطعم الفواکه.

البديل: باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا زنة 40 جرامًا مدعمًا بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملى بطعم الفواكه( بدون فرق أسعار).

2) وجبة ابتدائي السعر 6.5 جنيه شامل الضرائب مكونات الوجبة الغذائية: باكو بسكويت بالعجوة زنة 80 جرامًا مدعمًا بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملی بطعم الفواكه.

البديل 1: باكو بسكويت ويفر فانيليا زنة 45 جرامًا مدعمًا بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملى بطعم الفواکه.

البديل 2: باكو بسكويت سادة زنة 80 جرامًا مدعمًا بالفيتامينات أو 2 باكو + علبة عصير أو لبن 200 ملى بطعم الفواكه.

البديل 3: بار حلاوة طحينية 40 جرامًا + رغيف خبز محشو جبنة 70 جرامًا.

البديل 4: باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جرامًا مدعمًا بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبز فينو أو لبناتي أوباتيه أو كرواسون 60 جرامًا.