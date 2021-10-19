الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حقيقة وجود شروخ فى محور وكوبرى كلابشة الجديد بأسوان

محور كلابشة
محور كلابشة

​​​​​​كشف تقرير أعدته المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان عن أنه لا توجد شروخ في محور وكوبري كلابش الجديد، رداً على بعض ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعى وترديد أحد المواطنين لإشاعات عن وجود فواصل به. 

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كلف المهندس عيد كرومر، مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، بإعداد تقرير فنى هندسى عما تردد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى هذه الإشاعات. 

وأكد عيد كرومر، في تقريره، أنه لا صحة لهذه الإشاعات، حيث اعتقد البعض بحدوث شرخ في الكوبرى، ولكن نتيجة قيام بعض الأشخاص أكثر من مرة بفك وسرقة الصاج المعدنى المغطى للأرصفة والكوبستات الجانبية، مما أدى لظهور الفاصل بين الخرسانات، وهو الذى توازى مع سرقة العلامات الإرشادية والعواكس. 

وقال إن الضرورة الهندسية لوجود فواصل التمدد لإعطاء الحرية لجسم الكوبرى فى الحركة نتيجة لتمدد وانكماش الخرسانة وحديد التسليح فى درجات الحرارة العالية والمنخفضة. 

وأوضح مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى أن هذه الفواصل يتم تنفيذها بكامل عرض الكوبري فى الجزء العلوى للحارات المرورية والأرصفة والجزيرة الوسطى والكوبستات الجانبية، كما يتم تركيب فاصل نيوبرين للحارات المرورية، بجانب تركيب صاج من المعدن للأرصفة والكوبستات الجانبية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الفاصل بعرض 10سم فى فصل الصيف ويزيد عرض الفاصل فى الشتاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة. 

مواقع التواصل أسوان محافظ أسوان محافظة أسوان كوبرى كلابشة محور كلابشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«شديد البرودة ليلًا».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ضوابط فتح دورات المياه فى المساجد.. أبرزها «غلقها فور انتهاء الصلاة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

«الزيت القاتل».. الشباب يشترون «الموت» لتضخيم العضلات

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

«أمن القاهرة» يكشف ملابسات فيديو خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

محمد القصبي

أدب الاستروجين وبروليتاريا الأدب

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات وأمريكا والهند وإسرائيل يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك

إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بترجمة رفض الاستيطان لأفعال تحمي حل الدولتين