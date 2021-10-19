حقيقة وجود شروخ فى محور وكوبرى كلابشة الجديد بأسوان

​​​​​​كشف تقرير أعدته المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان عن أنه لا توجد شروخ في محور وكوبري كلابش الجديد، رداً على بعض ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعى وترديد أحد المواطنين لإشاعات عن وجود فواصل به.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كلف المهندس عيد كرومر، مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، بإعداد تقرير فنى هندسى عما تردد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى هذه الإشاعات.

وأكد عيد كرومر، في تقريره، أنه لا صحة لهذه الإشاعات، حيث اعتقد البعض بحدوث شرخ في الكوبرى، ولكن نتيجة قيام بعض الأشخاص أكثر من مرة بفك وسرقة الصاج المعدنى المغطى للأرصفة والكوبستات الجانبية، مما أدى لظهور الفاصل بين الخرسانات، وهو الذى توازى مع سرقة العلامات الإرشادية والعواكس.

وقال إن الضرورة الهندسية لوجود فواصل التمدد لإعطاء الحرية لجسم الكوبرى فى الحركة نتيجة لتمدد وانكماش الخرسانة وحديد التسليح فى درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

وأوضح مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى أن هذه الفواصل يتم تنفيذها بكامل عرض الكوبري فى الجزء العلوى للحارات المرورية والأرصفة والجزيرة الوسطى والكوبستات الجانبية، كما يتم تركيب فاصل نيوبرين للحارات المرورية، بجانب تركيب صاج من المعدن للأرصفة والكوبستات الجانبية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الفاصل بعرض 10سم فى فصل الصيف ويزيد عرض الفاصل فى الشتاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة.