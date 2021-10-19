الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: حملات مكثفة للكشف على سائقى الحافلات المدرسية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الثلاثاء، تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

وأكد الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن من يثبت تعاطيه للمخدرات تتم إحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الصندوق إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" سيتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت  تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضًا، تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخدرة القباج وزارة التربية الكشف المبكر نيفين القباج الأمانة العامة

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