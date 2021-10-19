الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار القديس سمعان الأسقف

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بتذكار القديس سمعان الأسقف.

وقال القمص تادرس يعقوب ملطي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للاقباط الارثوذكس بحي اسبورتنج بمحافظة الاسكندرية، في كتاب "قاموس آباء الكنيسة وقديسيها مع بعض شخصيات كنسية: إن القديس سمعان الأسقف هو أسقف بلاد فارس، استشهد ومعه مائة وخمسون شهيدًا.

وأضاف: "كان هذا القديس في زمان سابور بن هرمز ملك الفرس الذي كان كثير الجور والظلم على المسيحيين ويعاملهم بكل قساوة. فكتب هذا القديس رسالة قال له فيها: "إن الذين ابتاعهم السيد المسيح بدمه قد تخلصوا من عبودية البشر، ولا يجوز أن يتعبدوا للذين يتعدون الشريعة".

وتابع: "فلما قرأ الملك هذه الرسالة غضب جدًا واستحضره ثم ربطه بالحديد وألقاه في السجن. فوجد بعض المحبوسين يعبدون الشمس، فعلمهم ووعظهم، فآمنوا بالسيد المسيح وأقروا بذلك أمام الوالي، فقطع رؤوسهم كلهم. ثم أحضر القديس من السجن وقطع رأسه، فنال بذلك هو ومن معه إكليل الشهادة".

وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالاتها اليوم الثلاثاء، بتذكار القديس سمعان الأسقف، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل:

العشية: مزامير 132 : 9,10,17,18 + متى 4 : 23 - 5 : 16

باكر: مزامير 110 : 4,5,7 + لوقا 6 : 17 - 23

قراءات القداس

البولس: 2 تيموثاوس 3 : 10 - 4 : 22

الكاثوليكون: 1 بطرس 5 : 1 - 14

الإبركسيس: اعمال 20 : 17 - 38

السنكسار: حلول اليوم التاسع من شهر بابه ثاني شهور السنة القبطية، نياحة البابا أومانيوس، تذكار القديس سمعان الأسقف، كسوف الشمس سنة958 للشهداء

الإنجيل: مزامير 73 : 23,24,28 + يوحنا 10 : 1 - 16